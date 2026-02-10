SOCIETAT
Confirmat: Prohibeixen a les elèctriques fer trucades comercials
La nova llei del sector elèctric busca «maximitzar la protecció» als consumidors
El govern espanyol ha aprovat un decret que prohibeix a les elèctriques fer trucades comercials. El text que ha aprovat aquest dimarts el Consell de Ministres no permet a les companyies ni fer publicitat ni oferir contractes per telèfon tret que el consumidor, amb caràcter previ, ho hagi sol·licitat «de forma explícita».
Aquesta és una de les mesures que inclou la nova llei del sector elèctric, que busca «maximitzar la protecció» dels usuaris. La nova norma també preveu que no es pugui interrompre el subministrament de les llars en festiu, vigílies de festiu o dies en què no hi hagi serveis d'atenció al client. El Ministeri per a la Transició Ecològica ha avançat que treballa en «mesures equivalents» en el sector del gas.