ECONOMIA
Confirmat: aquests espanyols rebran la devolució de la Declaració de la Renda en 2026
Hisenda retornarà els diners als contribuents que hagin pagat més IRPF del que els corresponia durant l’exercici fiscal
Amb l’inici del nou exercici fiscal, molts contribuents ja es pregunten quin serà el resultat de la pròxima Declaració de la Renda. Tot i que la campanya oficial encara no ha començat, la normativa vigent permet avançar un escenari clar: l’Agència Tributària tornarà diners a aquelles persones que, al llarg de l’any, hagin suportat unes retencions superiors a l’impost real que els correspon pagar.
El funcionament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) es basa en un ajust anual. Durant l’any, a nòmines, pensions o factures s’hi apliquen retencions que no sempre coincideixen exactament amb la quota final de l’impost. Quan aquestes retencions són més elevades del que tocaria segons la situació personal i econòmica del contribuent, el resultat de la declaració surt a retornar.
El requisit clau perquè la Declaració de la Renda de 2026 sigui a retornar és, precisament, haver pagat de més durant l’exercici fiscal. No es tracta d’una ajuda ni d’una mesura extraordinària, sinó del funcionament ordinari del sistema tributari. Aquesta situació és habitual quan el tipus de retenció aplicat ha estat alt o quan el contribuent té dret a deduccions fiscals que redueixen la quota final de l’IRPF.
Entre les deduccions més comunes hi ha les relacionades amb l’habitatge habitual o el lloguer, la família nombrosa, les aportacions a plans de pensions o les donacions a entitats reconegudes. Un cop aplicats tots aquests elements, si el resultat final és negatiu, Hisenda està obligada a retornar la diferència després de presentar i validar la declaració.
Tot i que la campanya de la Renda se celebra habitualment a la primavera, el mes de febrer ja permet fer una previsió orientativa del resultat. L’Agència Tributària posa a disposició dels contribuents eines de simulació que ajuden a anticipar si la declaració sortirà a pagar o a retornar. Una de les més utilitzades és Renta WEB Open, un simulador que no requereix identificació electrònica ni dades fiscals prèvies, i que permet introduir ingressos, retencions i deduccions de manera aproximada.
El simulador ofereix dos possibles resultats: si la xifra és positiva, la declaració serà a pagar; si és negativa, serà a retornar. Tot i que no són dades definitives, aquestes estimacions permeten detectar amb antelació si s’ha tributat de més durant l’any. A més, revisar les retencions aplicades a la nòmina o als ingressos periòdics pot donar pistes clares, ja que un percentatge de retenció elevat sol augmentar la probabilitat de devolució.
El resultat final de la Declaració de la Renda no depèn d’un únic factor, sinó de la combinació de diversos elements personals i econòmics. El nombre de pagadors és un dels més rellevants, ja que tenir-ne més d’un pot generar desajustos en les retencions. També influeixen canvis personals com el naixement de fills, el reconeixement d’una discapacitat o modificacions en la situació familiar, que poden donar dret a deduccions no reflectides mensualment.
Les aportacions a sistemes d’estalvi previsional, com els plans de pensions, continuen sent un altre element determinant, ja que redueixen la base imposable i poden convertir una declaració ajustada en una declaració a retornar. De cara a 2026, els assessors fiscals recomanen revisar amb temps tota la documentació, comprovar les retencions aplicades i utilitzar els simuladors disponibles abans de l’inici de la campanya oficial per evitar sorpreses i agilitzar, si escau, la devolució.