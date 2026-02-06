DELTA DE L'EBRE
El temporal Harry deixa al descobert les restes d'unes estructures a la punta de la Banya
Cultura estudiarà si poden elements d'edificacions defensives o de les antigues salines de la Trinitat
El temporal Harry ha deixat al descobert les restes d'unes estructures de pedra al litoral a la punta de la Banya, al Delta de l'Ebre. La troballa està a tocar de la platja, a pocs metres de l'entrada a les salines de la Trinitat, mar enfora de l'istme del Trabucador.
«Patim una regressió anual de quatre metres en aquest punt i ara han aparegut aquestes estructures, restes d'un assentament humà», ha apuntat Cristian Jensen, director de la Fundació Salines Marines. Els arqueòlegs del Departament de Cultura de les Terres de l'Ebre han fet una primera visita sobre el terreny i iniciaran un estudi per documentar la troballa. No es descarta una intervenció del centre d'arqueologia subaquàtica si s'acredita un valor arqueològic rellevant.
El director dels serveis Territorials de Cultura, Manel Zaera, ha assegurat que s'iniciarà una investigació, conjuntament amb la direcció general de Polítiques del Litoral i Costes, per poder documentar la troballa i determinar a què corresponen les restes estructurals que han aparegut la punta de la Banya després dels darrers episodis meteorològics. «Les hipòtesis, tot i que no sabem si pot ser, és que siguin restes d'antigues salines o estructures defensives».
Existeixen mapes, tant del segle XVI com del segle XVIII, on apareixen torres defensives en aquests espais del Delta, però la ubicació als mapes no és exacta i no es pot concloure que la troballa hi tingui res a veure. «No tenim informació per a donar cap conclusió ni tindre una orientació, però sigui el que sigui és part del patrimoni del territori», ha dit Zaera. «Sempre és molt important documentar-ho i deixar constància que aquí hi havia alguna cosa que en el seu moment va tenir interès a la zona de les Salines o per a la protecció del delta de l'època a la qual es correspongui», ha afegit el director ebrenc de Cultura.
Si es pot comprovar un valor arqueològic rellevant, una intervenció no serà fàcil perquè les restes estan a la platja i encara mig tapades per la marea. «Hi ha aigua i estem valorant si ha de vindre el centre d'arqueologia subaquàtica o si hem de muntar algun tipus d'estructura», ha avançat Zaera. «Primer hem de saber i tenir tota la informació necessària per decidir com s'aborda aquest estudi», ha remarcat.
L'equip d'arqueòlegs i experts han visitat també una altra estructura que s'ha descobert amb els temporals més prop de les salines, «unes possibles restes de divisions de cristal·litzadors». De fet, des de la Fundació Salines Marines, Cristian Jensen, confia que la troballa pugui ajudar a conèixer els orígens de l'activitat salinera a la punta de la Banya. Hi ha alguns indicis, «però no se sap del cert» que la producció de sal al delta de l'Ebre «pugui datar d'època romana», però l'activitat concreta a les salines de la Trinitat està documentada des de fa uns 150 anys, aproximadament. «De les salines velles, que en diuen, malauradament, no en tenim documentació ni cap estudi, i és una de les coses que ens agradaria saber: de quan data l'activitat salinera aquí a la Punta de la Banya», ha dit Jensen.