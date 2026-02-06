MOBILITAT
Santano assegura que la setmana que ve reobriran algunes línies de Rodalies de Tarragona
El secretari d'Estat de Transports preveu que a l'abril estiguin eliminades totes les limitacions de velocitat
El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, ha assegurat que la setmana que ve reobriran més línies de Rodalies i ha assenyalat l'R13, l'R14 i l'RL4. L'R13 és la que va de Lleida a Barcelona fent parada a Valls i l'R14 és la que uneix Lleida amb Barcelona passant per Tarragona i Reus.
L'alt càrrec del ministeri espanyol ha indicat que el conjunt de la xarxa estarà «pràcticament» operativa en dues setmanes i a l'abril s'hauran eliminat totes les limitacions temporals de velocitat, que preveuen anar traient «progressivament». En una entrevista a la 2Cat ha opinat que Rodalies requereix una «atenció singular» perquè és la xarxa «més complexa» de l'Estat i la que pateix més els impactes del canvi climàtic. Sobre la negociació amb els sindicats per evitar la vaga convocada a partir de dilluns, ha dit que hi ha «avenços» i s'ha mostrat «optimista».