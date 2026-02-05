SOCIETAT
Els sindicats de Renfe i Adif mantenen la vaga dels dies 9,10 i 11 de febrer després de la segona reunió
Les dues parts celebraran aquesta tarda una trobada de caràcter tècnic
La vaga de transport ferroviari convocada pels sindicats de Renfe i Adif pels dies 9, 10 i 11 de febrer continua malgrat els avenços assolits en la reunió de prop de quatre hores d’aquest dijous dels representants de CCOO, UGT i Semaf amb el ministre de Transports, Óscar Puente.
Fonts de Semaf han explicat a l’ACN que durant la trobada s’han abordat amb una mica més de detall diverses propostes del Ministeri de Transports, però que encara és d’hora per poder parlar de cap acord. En concret, a la reunió d'aquest dijous s'ha parlat d'un augment de la plantilla de Renfe i Adif i de més inversions en infraestructures, així com possibles modificacions dels protocols de seguretat de l’Agència Estatal de Seguretat Ferroviària.
En sortir de la reunió, la secretària general del sector ferroviari d’UGT, Raquel González, ha apuntat que els representants dels treballadors encara necessiten «garanties» sobre els compromisos verbalitzats per l’equip del ministre Óscar Puente.
Fonts del Ministeri de Transports han assenyalat que la reunió ha tingut un «to constructiu» i ha permès constatar la «voluntat de diàleg de totes les parts». «Valorem de forma molt positiva la voluntat dels sindicats», han afegit, i «continuarem treballant per poder assolir un acord».
El Ministeri apunta que les converses «continuaran» a través de «noves reunions». La següent tindrà lloc aquesta tarda, amb nous interlocutors per les dues parts que abordaran aspectes tècnics i les «garanties» que el Ministeri de Transports pot posar sobre la taula.
El ministre de Transports, Óscar Puente, ha publicat un missatge a X amb imatges de la reunió en què ha assegurat que continua treballant amb els representants sindicals de Renfe i Adif en la «recerca de solucions conjuntes de cara al futur».
De moment, el Ministeri de Transports ja ha establert els serveis mínims de la vaga a l'Estat. Seran del 75% en hora punta a Rodalies, del 73% en Alta Velocitat i llarga distància, i del 21% per al servei de mercaderies. A Catalunya seran del 66% en hores punta a Rodalies i regionals, i el 33% en hores vall.
A l’inici de la trobada Semaf ja ha advertit de les grans diferències entre les posicions dels representants dels treballadors i del Ministeri, i ha avançat que no s’acontentarien amb «bones intencions i grans paraules». Segons el sindicat majoritari dels maquinistes, cal un «canvi estructural en el sistema ferroviari en benefici de tota la societat».
Igual que ahir, la reunió d'aquest dijous ha comptat amb el ministre de Transports, Óscar Puente; el secretari d'Estat, José Antonio Santano, que es troba a Catalunya i s'ha afegit de manera telemàtica; el president d'Adif, Pedro Marco; el president de Renfe, Álvaro Fernández; el director de Recursos Humans de Renfe, Lucas Calzado, i la secretària general de Transport Terrestre, Rocío Báguena. S’hi ha afegit la directora de Recursos Humans d’Adif, Conchi Casillas.