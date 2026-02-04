SOCIETAT
Un jubilat no dona crèdit de la seva pensió després de 41 anys cotitzats: «És una injustícia»
Manuel Macías denuncia la reducció de la seva prestació per l’aplicació dels coeficients reductors i reclama una solució política
Després de més de quatre dècades cotitzant a la Seguretat Social, Manuel Macías no s’esperava veure com la seva pensió quedava reduïda de manera permanent. Aquest jubilat andalús és un dels molts afectats pels coeficients reductors, una mesura que penalitza aquelles persones que han avançat la jubilació malgrat haver acumulat llargs períodes de cotització.
Macías assegura que va treballar de manera ininterrompuda durant més de 41 anys, molts d’ells compaginant la feina amb els estudis, amb l’objectiu de construir un futur millor. El seu cas no és aïllat: milers de jubilats amb trajectòries laborals similars han vist com la seva pensió es reduïa de per vida, una situació que consideren profundament injusta.
Aquest col·lectiu s’organitza a través del moviment Asjubi40, que dona veu a les persones que han cotitzat més de 40 anys i reclamen canvis en la legislació. En un vídeo difós pel mateix moviment, Macías va adreçar-se directament a la ministra de Seguretat Social, Elma Saiz, demanant una actuació immediata. Segons va afirmar, el Govern hauria d’intervenir d’ofici per posar fi a la penalització de pensions a treballadors amb llargues carreres de cotització, recordant que existeix una majoria parlamentària favorable a eliminar aquests coeficients.
Per al jubilat andalús, la clau del problema és la voluntat política. De fet, el Congrés dels Diputats va aprovar el passat mes de novembre una proposició no de llei (PNL) presentada per Unidas Podemos que insta l’Executiu a deixar d’aplicar coeficients reductors a les persones amb 40 anys o més cotitzats. Aquesta mesura podria beneficiar prop d’un milió de pensionistes.
Actualment, les penalitzacions poden arribar fins al 21% en els casos de treballadors amb 38 anys i 6 mesos cotitzats que avancin la jubilació dos anys. En canvi, per a aquells amb 44 anys i 6 mesos o més de cotització que només avancin la jubilació un mes, la reducció se situa en el 2,81%. Unes diferències que, segons els afectats, no reflecteixen l’esforç d’una vida laboral llarga i continuada.