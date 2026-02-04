POLÍTICA
Elisa Mouliaá retira l’acusació contra Íñigo Errejón
L’actriu no es retracta però assegura que ha arribat «al límit»
L’actriu Elisa Mouliaá ha anunciat que retira l’acusació en el procediment per abús sexual contra l’exportaveu de Sumar Íñigo Errejón. En un comunicat penjat a X, Mouliaá assegura que no es retracta, però adopta la decisió perquè ha arribat «al límit».
Explica que va «donar la cara» després de l’aparició de denúncies anònimes contra Errejón. «Vaig fer aquest pas sola per confirmar que tot era cert quan es posava en dubte i per protegir altres dones», però «he estat sola sostenint tot això, i no ho puc seguir fent». Segons Mouliaá, retira l’acusació «no perquè no sigui veritat, sinó perquè ningú pot carregar sola amb una cosa així». «No fujo, acabo la meva part demostrant que no vull diners ni protagonisme: la veritat ja camina sola».
El cas va esclatar l’octubre de 2024 arran d’acusacions anònimes contra Errejón, que aleshores treballava com a portaveu de Sumar i exdiputat.
Després de la publicació dels primers relats, Errejón va dimitir de tots els càrrecs i va deixar la política, i Mouliaá va presentar una denúncia formal per agressió sexual per fets que hauria viscut el 2021.
Arran de la denúncia, el titular del jutjat d’instrucció 47 de Madrid va instruir diligències i després de considerar «coherent en l’essencial» la denúncia de l’actriu, va fer una interlocutòria d’obertura de judici oral.
La Fiscalia -igual que la defensa- havia demanat l’arxivament provisional de la instrucció perquè considerava que no hi havia prou indicis per acusar penalment Errejón, i posteriorment va presentar un recurs contra la decisió del jutge de continuar el procediment.
La renúncia de Mouliaá, però, no implica que es tanqui definitivament el cas. A més de l’actriu, el procediment compta amb una acusació popular, la de l’associació ADIVE, que ha ratificat que mantindrà l'acusació. L’arxivament definitiu o la celebració del judici oral queda ara en mans de l’Audiència de Madrid.