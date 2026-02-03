SALUT
Un expert revela quanta fruita has de menjar al dia per a viure més anys
El científic Valter Longo qüestiona el consum il·limitat de fruita i defensa la moderació com a clau per a la longevitat
El debat sobre què vol dir menjar sa ha tornat a guanyar protagonisme arran de les declaracions de Valter Longo, un dels principals referents internacionals en l’estudi de l’envelliment. L’investigador italoamericà assegura que el consum excessiu de fruita no sempre és beneficiós i adverteix que, si l’objectiu és viure més anys i amb millor salut, n’hi ha prou amb una quantitat molt reduïda: uns 30 grams al dia.
Longo posa en dubte una de les idees més arrelades en la nutrició popular, segons la qual la fruita es pot consumir sense límit. Sense demonitzar-la, alerta que el seu contingut en fructosa pot generar efectes adversos quan se’n fa un consum elevat i sostingut en el temps. Segons explica, la clau no és eliminar-la de la dieta, sinó entendre que la moderació és essencial per preservar l’equilibri metabòlic.
Baix Camp
El poble de Tarragona que ha perdut un forn mític: famós per les seves coques de recapte
Daniel Cabezas Ramírez
L’expert recorda que les recomanacions clàssiques de consumir cinc racions diàries sovint es malinterpreten. Mentre que les verdures aporten fibra i pocs sucres, algunes fruites concentren una quantitat elevada d’hidrats de carboni simples. En aquest sentit, adverteix que menjar diverses peces de fruita cada dia pot suposar una ingesta de fructosa superior a la que el cos necessita, fet que pot afavorir, a llarg termini, l’augment de pes.
També assenyala que hi ha persones que associen salut amb consumir grans quantitats de fruita, com ara diversos plàtans al dia, sense tenir en compte l’impacte metabòlic. De fet, destaca que algunes de les anomenades zones blaves del planeta, com Okinawa, presenten una longevitat elevada tot i tenir un consum de fruita relativament baix.
Les seves advertències troben suport en diverses investigacions científiques. Organismes com la Fundació Espanyola del Cor apunten que un excés de fructosa pot estar relacionat amb un augment de la pressió arterial i dels triglicèrids. A més, estudis universitaris han observat que dosis elevades d’aquest sucre poden afavorir l’acumulació de greix al fetge i afectar la salut vascular.
Camp de Tarragona
Confirmat: Aquesta és la platja de Tarragona més bonica per veure el capvespre, segons la IA
Rubén Pizarro
La proposta de Longo s’emmarca dins de la seva coneguda «dieta de la longevitat», basada en un predomini de verdures, llegums, cereals integrals i oli d’oliva, amb una aportació moderada de proteïnes i un consum limitat de peix. Aquest patró alimentari es complementa amb horaris regulars dels àpats i una finestra d’alimentació ajustada al ritme biològic.
En un context com el mediterrani, on la fruita és vista com un aliment segur i gairebé sense restriccions, el missatge pot resultar sorprenent. Tot i això, Longo insisteix que no es tracta de renunciar als seus beneficis, sinó d’aprofitar-los sense excés. Segons el científic, envellir millor no depèn de menjar més, sinó de menjar amb criteri i entendre com cada nutrient influeix en el funcionament del cos.