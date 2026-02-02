SOCIETAT
Les balises V16: el nou botí dels lladres de cotxe
Els nous senyals lluminosos són obligatoris als vehicles des del passat 1 de gener
Els lladres de cotxe han trobat en les balises V16, que són obligatòries des del passat 1 de gener de 2026, un nou botí. Segons ha confirmat la Policia Nacional, «des de principis d’any s’han registrat prop de mil atestats per denúncies per robatoris en interior de vehicles i furts de balises».
I és que el preu elevat de les balises ha fet que molts delinqüents optin per sostreure-les per després revendre-les per Internet, sent una manera de guanyar diners fàcils i ràpid. La Policia Nacional relaciona aquests robatoris amb la delinqüència comuna i no amb bandes organitzades.
Diferents ciutats d’Espanya, com Granada o Alacant han detectat una allau de denúncies pel robatori d’aquests dispositius de l’interior dels seus cotxes, després que els lladres hagin trencat, prèviament, els vidres de les finestres. Algun d’aquests delinqüents hauria aconseguit prop de 1.500 euros venent-les per plataformes de segona mà.
Des de les autoritats policials recomanen als conductors que anotin el codi IMEI de les seues balises per poder proporcionar-lo en cas de ser víctima d’un robatori. Ja que en cas de ser trobades, els senyals lluminosos podran ser tornats als seus propietaris. També alerten que comprar una balisa V16 robada és delicte.