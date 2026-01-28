MOBILITAT
Nou tall de l'AP-7 en sentit Tarragona per un «problema sobrevingut en l'estructura», segons Trànsit
La via es troba tallada en aquests moments per tasques de reparació
L'AP-7 ha quedat totalment tallada en sentit sud al punt on es va produir l'accident de Gelida. El motiu, segons ha informat el Servei Català de Trànsit, «un problema sobrevingut en l'estructura». Diversos operaris ja estan treballant en aquesta reparació, que s'efectua en els carrils amb sentit Tarragona. Els vehicles estan sent desplaçats per vies alternatives.
Ramon Lamiel ha assegurat que el tall l'ha demanat el Ministeri de Transports, després de comprovar que l'excavació que s'està fent fins a arribar a terreny estable afecta també part del carril de la dreta. Lamiel ha marcat un «horitzó de quinze dies» per completar l'obra, subjecte a les condicions meteorològiques. El tall afecta el tram Martorell-Castellbisbal i l'SCT desvia el trànsit per la carretera A-2.
L’AP-7 va quedar tallada en sentit sud entre Martorell i Sant Sadurní d’Anoia per motius de seguretat després de l’accident ferroviari mortal del 20 de gener passat a Gelida, en què un mur de contenció de l’autopista va caure sobre un tren i va provocar la mort d'un maquinista en pràctiques i diversos ferits. El tall es va fer l'endemà del tràgic succés a petició del Ministeri de Transports per prevenir riscos davant la possible inestabilitat del terreny i de la infraestructura.
En un primer moment es va interrompre totalment la circulació en aquesta zona en sentit Tarragona perquè els tècnics poguessin inspeccionar l’estat de la via. La mesura va obligar a activar desviaments i recomanar rutes alternatives, amb afectacions importants a la mobilitat.
Dissabte al migdia es va reobrir un carril en sentit sud a l’altura de Martorell, després que els tècnics del Ministeri de Transports que estaven avaluant el talús que va cedir van assegurar que fer-ho era «perfectament segur» perquè l'esfondrament va ser a la part exterior i no al terra de l'autopista. D'aquesta forma, es va poder recuperar una circulació limitada mentre continuen els treballs de reparació de les estructures malmeses. Lamiel va explicar que l'obertura dels altres dos carrils, els de la dreta i que són els que estan més a tocar de l'àrea de l'accident, era qüestió «de dies».