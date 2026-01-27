CRISI FERROVIÀRIA
El nou pla de Rodalies incrementa els recursos a manteniment de la infraestructura en 1.200 milions fins als 2.243
El document preveu un setè programa de vies d'estacionament i tallers valorat en 637 milions
L'actualització del pla de Rodalies 2020-2030 s'ha presentat aquest dimarts i eleva la inversió fins als 8.037 milions d'euros, un 26% més i 1.691 milions extra respecte al pla vigent. El nou pla incrementa substancialment els recursos del programa de reposició d'actius i manteniment de la infraestructura en 1.200 milions fins als 2.243 (s'hi destinaven 1.018 milions originalment) i incorpora un setè programa nou de vies d'estacionament i de tallers valorat en 637 milions, per afrontar l'increment de la flota en 53 nous trens.
«Som conscients que el pla no solucionarà els problemes d'un dia per l'altre. Però és una aposta clara per Rodalies i representa un canvi de ritme colossal», ha afirmat la consellera de Territori, Sílvia Paneque.