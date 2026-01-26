INFRAESTRUCTURES
El secretari d'Estat de Transports avança un pacte per ampliar el Pla de Rodalies: «Ha d'arribar fins als 8.000 milions»
José Antonio Santano reconeix que Adif i Renfe «no han estat a l’altura»
El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, ha avançat un pacte amb la Generalitat per ampliar el Pla de Rodalies i ha assegurat que "ha d'arribar fins als 8.000 milions", en una entrevista amb l'ACN. L'actual inversió establerta fins al 2030 és d'uns 6.300 milions d'euros, dels quals ja s'han executat uns 2.500 milions. Després de l'anunci dels cessaments del director operatiu de Rodalies, Josep Enric García Alemany, i el director general d'explotació i manteniment d'Adif, Santano ha reconegut que ambdues empreses "no han estat a l'altura" davant de la crisi ferroviària.