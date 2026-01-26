MOBILITAT
Rodalies a Tarragona, sota la lupa: Adif identifica 9 punts sensibles a la xarxa
El gestor ferroviari intensifica les inspeccions i activa tots els recursos per garantir un restabliment del servei fiable
Adif ha situat el focus en la xarxa de Rodalies de Tarragona després d’identificar 9 punts especialment crítics que requereixen actuacions prioritàries abans de recuperar amb normalitat la circulació. En el marc d’aquest dispositiu, el gestor ferroviari ha dut a terme més d’un centenar d’inspeccions en trams considerats sensibles i ha anunciat la mobilització de tots els recursos disponibles per intervenir en un total de 23 punts de la xarxa, dos més dels que havia assenyalat fins ara el Govern, que parlava de 21 zones problemàtiques per poder restablir el servei amb garanties.
Segons una nota de premsa difosa per Adif aquest diumenge, ha «intensificat» les inspeccions en talussos, túnels, ponts, plataformes i altres estructures, sobretot en els trams pròxims a la costa, després del temporal de l'última setmana.
El gestor de la infraestructura ferroviària assegura que treballa per «minimitzar el risc de noves incidències i accidents» i poder restablir el servei «amb absolutes garanties de fiabilitat». Les 23 actuacions es reparteixen entre 7 línies de la xarxa, segons ha detallat Adif. Cinc són a la demarcació de Barcelona, 5 a Girona, 9 a Tarragona i 4 a Lleida.
A banda de la protecció de talussos i altres estructures, també inclouen operacions en les vies. Adif assegura que està fent un «gran esforç» per reparar els danys causats pel temporal i poder restablir el servei «en el menor temps possible».
Segons explica, el conjunt de mesures està «acordat i coordinat» amb Renfe, la Generalitat, l'Estat i el col·lectiu de maquinistes, implicats en l'explotació ferroviària. Cal recordar que dijous passat els maquinistes es van negar a circular fins que es garantís la seguretat.
En una publicació a X, el ministre de Transports, Óscar Puente, ha especificat que les obres de reposició del talús de l'R1, molt proper a la costa, ja estan enllestides. Aquesta línia és la que divendres a la tarda va patir un despreniment entre Maçanet – Massanes i Blanes, que va desencadenar en una nova aturada del servei de Rodalies després de l'accident mortal a Gelida.
Adif també indica que ha destinat personal de vigilància per comunicar «de forma immediata» qualsevol «anomalia» que pugui afectar el servei.