Política
Els vuit països europeus amenaçats per Trump mostren solidaritat amb Dinamarca
Afirmen que els aranzels «erosionen les relacions transatlàntiques»
Els vuit països europeus amenaçats per Trump amb aranzels del 10% per haver reforçat la seva presència a l'Àrtic -i el rebuig a l'annexió de Groenlàndia- han publicat aquest diumenge a la tarda un comunicat conjunt on afirmen que la mesura «erosiona les relacions transatlàntiques».
«Les amenaces aranzelàries soscaven aquestes relacions i corren el risc d'una perillosa espiral descendent», han alertat Dinamarca, Noruega, Suècia, França, Alemanya, el Regne Unit, els Països Baixos i Finlàndia.
«Com a membres de l'OTAN estem compromesos a reforçar la seguretat de l'Àrtic com a interès transatlàntic compartit», han recordat els vuit països, que consideren que les maniobres de l'operació 'Resistència Àrtica' «no suposen una amenaça per a ningú».
«Ens solidaritzem plenament amb el Regne de Dinamarca i el poble de Groenlàndia. A partir del procés iniciat la setmana passada, estem disposats a entaular un diàleg basat en els principis de la sobirania i la integritat territorial», han assenyalat en el text conjunt Dinamarca, Noruega, Suècia, França, Alemanya, el Regne Unit, Finlàndia i els Països Baixos.
«Continuarem units i coordinats en la nostra resposta, i estem compromesos a defensar la nostra sobirania», han conclòs els vuit països amenaçats pel president dels Estats Units. Trump va anunciar impostos del 10% a les importacions provinents d'aquests vuit països a partir de l'1 de febrer, que s'incrementaran fins al 25% l'1 de juny i es mantindran «fins que s'arribi a un acord per a l'adquisició total i completa de Groenlàndia».