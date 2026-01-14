SALUT
Ni pera, ni poma: Aquesta és la fruita que has de menjar abans de dormir per a agafar el son, segons un expert
Un simple canvi a l’alimentació nocturna pot transformar la qualitat del teu descans
L’estrès, el ritme de vida accelerat i les distraccions diàries afecten la qualitat del son i poden derivar en insomni, un problema que afecta gran part de la població. L’alimentació i els aliments que ingerim al llarg del dia juguen un paper clau en la nostra capacitat de descansar, juntament amb l’exercici físic i altres hàbits saludables.
Per aquest motiu, segons el cardiòleg Aurelio Rojas, hi ha una fruita que pot convertir-se en una aliada eficaç per agafar el son: el kiwi. Consumir-ne una o dues unitats una hora abans d’anar a dormir accelera l’inici del son fins a un 50%, gairebé igualant l’efecte d’alguns fàrmacs, sense necessitat de químics.
A més de ser saborós i ajudar a regular el trànsit intestinal, el kiwi és ric en serotonina, fibra i vitamines com la C, E i K, nutrients que aporten beneficis nutricionals i saludables, segons la Fundación Española de Nutrición. Aquesta combinació de propietats converteix el kiwi en un element natural que contribueix a un descans més profund i reparador.