Diari Més

Agricultura

El Govern ofereix als pagesos fer un "front comú" de demandes a Madrid i Brussel·les per l'acord amb Mercosur

Els agricultors i ramaders decidiran en assemblea si aixequen els talls de carreteres

Els pagesos han pres la paraula al balcó del Mediterrani de Tarragona per carregar contra l'acord del Mercosur

Els pagesos han pres la paraula al balcó del Mediterrani de Tarragona per carregar contra l'acord del Mercosur

Publicat per
ACNAgència de notícies

Creat:

Actualitzat:

El Govern ha ofert als pagesos que mantenen tallades diverses carreteres de Catalunya de fer un "front comú" de demandes tant davant del govern espanyol com de la Comissió Europea davant de l'acord comercial amb Mercosur. Ho ha anunciat aquest diumenge el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, després de reunir-se amb una representació dels agricultors i ramaders en lluita. L'objectiu de la trobada, celebrada a Bàscara (Alt Empordà), era que aixequin el bloqueig de carreteres.Ordeig ha explicat que convocaran "aquesta mateixa setmana" una reunió de totes les organitzacions agràries per definir amb el Govern quines demandes duran a Madrid i a Brussel·les. "Clàusules mirall, control de fronteres, clàusules de salvaguarda, un fons econòmic...", ha recitat com a exemples el conseller. El portaveu de Revolta Pagesa Jordi Ginebreda ha explicat que traslladaran la proposta als diversos talls que hi ha encara al país i que decidiran en assemblea si és prou motiu per aixecar la protesta.

Pla general de la reunió del conseller Ordeig amb pagesos a l'Ajuntament de Bàscara.JPG

Pla general de la reunió del conseller Ordeig amb pagesos a l'Ajuntament de Bàscara.JPGPla general de la reunió del conseller Ordeig amb pagesos a l'Ajuntament de Bàscara.JPG

La d'aquest diumenge és la quarta jornada de bloquejos a les carreteres com a protesta per l'acord comercial de la Unió Europea amb Mercosur. Tot i que dissabte va reobrir l'A-2 a Fondarella (Pla d'Urgell), segueixen tallades l'autopista AP-7 entre Borrassà (Alt Empordà) i Vilademuls (Pla de l'Estany), la C-16 entre Berga i Casserres (Berguedà), l'N-II entre Bàscara i Garrigàs (Alt Empordà) i també l'accés al Port de Tarragona per l'A-27 i la C-38 al Coll d'Ares (Ripollès).

tracking