Els pagesos de l'AP-7 i del Port continuaran amb la protesta i dormiran per quarta nit al ras

Els agricultors reclamen a Illa que doni garanties personalment del promès en la reunió amb el conseller

Imatge de la reunió del conseller Ordeig amb pagesos a l'Ajuntament de Bàscara.

Els pagesos del tall a l'AP-7 a Pontós i al Port de Tarragona han decidit continuar amb la protesta i passaran una nit més, la quarta, al ras, segons han decidit en assemblees a peu de carretera. Els agricultors reclamen que el president Salvador Illa doni garanties personalment del promès en la reunió amb el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. De fet, els pagesos volen reunir-se amb Illa i com a mínim seguiran mobilitzats fins dilluns al matí. Ordeig havia ofert als pagesos fer un «front comú» de demandes a Madrid i Brussel·les per respondre als reptes plantejats pel Mercosur, i havia plantejat també reunions amb el president i els eurodiputats catalans que hauran de votar a l'Eurocambra el pacte.

L'assemblea dels pagesos d'aquest dissabte al tall de bloqueig del Port de Tarragona

