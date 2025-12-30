SUCCESSOS
Moren dos catalans i dos més resulten ferits en un accident de cotxe a l'Aràbia Saudita
Tots quatre feien turisme junts. L'ambaixada espanyola a Riad dona suport als afectats i als seus familiars
Dos ciutadans catalans han mort i dos més han resultat ferits, un d’ells de gravetat, en un accident de trànsit a l’Aràbia Saudita. Els fets han estat confirmats pel Ministeri d’Afers Exteriors del govern espanyol, després que la informació fos avançada pel diari 20minutos. Les víctimes mortals són un home i una dona, mentre que els ferits són un home de 67 anys, que es troba en estat greu, i una dona de 53 anys amb ferides lleus.
Segons les primeres informacions, les quatre persones formaven part d’un mateix grup turístic integrat per dues parelles i es trobaven de viatge pel país quan es va produir l’accident. El sinistre va tenir lloc a uns 1.000 quilòmetres de la capital saudita, Riad, en circumstàncies que encara no han transcendit.
Les autoritats saudites han confirmat oficialment els fets al govern espanyol i han informat de la mort de dues persones i de l’hospitalització de les altres dues víctimes. L’ambaixada d’Espanya a Riad està oferint atenció consular als afectats i als seus familiars, i es manté en contacte permanent amb les autoritats locals per fer el seguiment del cas.