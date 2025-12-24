ECONOMIA
Els aturats que cobrin prestació d’atur no hauran de fer la declaració de la renda l’any vinent
El govern espanyol inclou aquesta mesura en el decret del BOE sobre l’increment de les pensions
Les persones que rebin prestacions d’atur no hauran de presentar la declaració de la renda l’any vinent. Així ho ha indicat el govern espanyol en un decret llei publicat aquest dimecres al BOE, en el qual també s’inclouen altres mesures com l’increment de les pensions. Aquest conjunt de mesures s’haurà de validar al Congrés a principis de 2026.
El decret incorpora un punt que especifica la supressió de l’obligació de presentar la declaració de l’IRPF als aturats, «atès que el seu abast actual no suposa només una obligació formal». Des del govern assenyalen que, des que es va començar a exigir la declaració de la renda a aquest col·lectiu, s’ha constatat que la mesura «no ha resultat adequada», fet que ha motivat la seva eliminació a partir del 2026.