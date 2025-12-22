Loteries
El tercer premi, 90.693, esquitxa tot Espanya
El tercer premi està dotat amb 500.000 euros la sèrie
Els premis grans s'estan afanyant per sortir. El tercer premi ha estat el 90.693 i ha recaigut, un cop més, en moltes poblacions d'Espanya. Concretament a Santafe, Igorre, Alacant, A Corunya, Sant Boi de Llobregat, Chiclana de la Frontera, Chantada, Talavera la Real, Huelva, el Prat de Llobregat, Jeréz de la Frontera, Montilla, Sant Joan de les Abadesses, Zumaia, Linares, León, Madrid, Santa Cruz de Tenerife, Manises, Gandia, Alzira, Arroyo de la Encomienda, Bilbao, Zamora, Jerte, Arrasate/Mondragón, Palència, Granada, Pamplona, Granadilla de Abona, Las Palmas de Gran Canaria, Alcalá de Henares, Màlaga, Vigo, Vista de los Ángeles-Rumina, Mèrida, Torre del Mar, Baio, Benalmádena Costa, Cartagena, Salamanca, Àvila, Port d'Alcudia, Zahara de los Atunes, Còrdova, Meson do Vento, Villarejo de Fuentes, la Antilla, El Álamo, Cordovilla, Vitoria, Letur, Onil, Benidorm, las Norias, Oviedo, Badajoz, Cala d'Or, Monistrol de Montserrat, Terrassa, Barcelona, Plasència, Algeciras, Moral de Calatrava, Girona, Albolote, Iznalloz, Calahonda, Benasque, Vilches, San Fernando, Yaiza, Vielha, Collado Villalba, Estepona, San Pedro del Pinatar, Illa de Arousa, Cuntis, O Porriño, Morón de la Frontera, Sevilla, San Cristobal de la Laguna, Icod de los Vinos, Tamaimo, Toledo, Mislata, Benisanó, Peñafiel, Quiruelas de Vidriales i Benavente.