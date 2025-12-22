Loteries
El segon quart premi del sorteig de Nadal, el 25.508, toca a Arenys de Mar, Barcelona, Sant Boi i Sort
El número s'ha venut principalment a Moraira (Alacant), amb 105 sèries i nou dècims
El 25.508, el segon quart premi de la rifa de Nadal, ha deixat una sèrie a Arenys de Mar, Barcelona, Sant Boi de Llobregat i Sort. El premi està dotat amb 200.000 euros a la sèrie i 20.000 per dècim, i s'ha cantat a les 12.36 hores.
Aquest quart premi s'ha venut principalment a Moraira (Alacant), on s'han distribuït 105 sèries i nou dècims. A Màlaga s'han venut 40 sèries, a Ubrique (Cadis) 20 i a Chinchón (Madrid), 10. També s'han venut sèries i dècims en més d'una desena de municipis d'arreu de l'Estat.