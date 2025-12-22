Diari Més

Loteria

El segon premi, el 70.048, cau íntegrament a Madrid

El segon premi de la Loteria de Nadal ha sortit minuts després de l'inici del sorteig

Imatge del dècim premiat.

Imatge del dècim premiat.Loteria

Redacció Redacció
Publicat per
RedaccióRedacció

Creat:

Actualitzat:

El segon premi de la Loteria de Nadal, amb un premi d'1.250.000 euros la sèrie, ha estat el 70.048. El número s'ha venut íntegrament a Madrid. Cada dècim està agraciat amb un premi de 125.000 euros. Els Nens de  San Ildefonso han tret el segon premi quan passaven 21 minuts de les nou del matí, poc després de començar el sorteig. 

El sorteig de Nadal repartirà 2.772 milions d'euros en premis aquest dilluns, 70 més que fa un any. Enguany, l'emissió del sorteig puja a 3.960 milions, el 70% dels quals es repartiran en premis.

tracking