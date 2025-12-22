Loteria
El segon premi, el 70.048, cau íntegrament a Madrid
El segon premi de la Loteria de Nadal ha sortit minuts després de l'inici del sorteig
El segon premi de la Loteria de Nadal, amb un premi d'1.250.000 euros la sèrie, ha estat el 70.048. El número s'ha venut íntegrament a Madrid. Cada dècim està agraciat amb un premi de 125.000 euros. Els Nens de San Ildefonso han tret el segon premi quan passaven 21 minuts de les nou del matí, poc després de començar el sorteig.
El sorteig de Nadal repartirà 2.772 milions d'euros en premis aquest dilluns, 70 més que fa un any. Enguany, l'emissió del sorteig puja a 3.960 milions, el 70% dels quals es repartiran en premis.