Loteria
EN DIRECTE: Surt un quart premi, el 78.477
El sorteig ha començat a les nou del matí al Teatre Reial de Madrid
Els nens de San Ildefonso han cantat a pocs minuts per les 10 hores el primer quart, el 78.477. Aquest ha sortit durant la segona taula del sorteig de Nadal. Ha estat venut a Cazorla (Jaén), Getafe, Badalona, San Lorenzo del Escorial, Burgos, Olot, Toledo, Valencia, Lioa (Vizcaya), entre d'altres.
A les 09.20 hores ha sortit el segon premi, el 70.048. Aquest ha estat el primer premi en sortir durant el sorteig i ha estat cantat a la primera taula dels nens de San Ildfonso. Aquest ha estat venut íntegrament a Madrid.
El sorteig de Nadal repartirà 2.772 milions d'euros en premis aquest dilluns a partir de les nou del matí, 70 més que fa un any. Enguany, l'emissió del sorteig puja a 3.960 milions, el 70% dels quals es repartiran en premis.
El primer premi, la grossa de Nadal, repartirà 4.000.000 euros a la sèrie i 400.000 al dècim; el segon premi, 1.250.000 euros a la sèrie i 125.000 a dècim; i el tercer serà de 500.000 euros a la sèrie, 50.000 al dècim. A més, hi haurà dos quarts premis de 200.000 euros a la sèrie, 20.000 al dècim, i vuit cinquens, de 60.000 euros a la sèrie i 6.000 al dècim.
El sorteig tindrà lloc al Teatre Reial de Madrid, com és habitual. Prèviament, a les 8.30 hores es constituirà la mesa que presideix i autoritza l'inici del sorteig. Enguany, l'emissió consta de 198 sèries, cinc més que l'any passat, de 100.000 números cadascuna.
Aquest diumenge, els nens i nenes de la Residència de Sant Ildefons de l’Ajuntament de Madrid han fet l’últim assaig al Teatre Reial. Un cop finalitzat, personal de Loteries i Apostes de l’Estat ha deixat preparades les 100.000 boles de números i les 1.807 boles de premis que s’utilitzaran en el sorteig de dilluns. Tot seguit, s’ha tancat i precintat el saló del teatre.
L'any passat, les vendes de la rifa de Nadal a Catalunya van ser de 423.498.540 euros. Així, els catalans es van gastar 53,55 euros per persona. La demarcació amb un import més alt per ciutadà va ser Lleida, amb 108,44 euros per persona; seguida de Tarragona, amb 51,76; Barcelona, amb 50,69, i, per últim, Girona, amb 45,62 euros. En xifres totals, a Barcelona les vendes de la rifa de Nadal van assolir els 294.259.480 euros; a Lleida, els 48.449.520; a Tarragona, els 43.868.460, i a Girona, els 36.921.080 euros.
Els guanyadors dels premis els podran cobrar fins al 23 de març del 2026, ja que el dret a cobrar els premis d'aquest sorteig caduca al cap de tres mesos, comptats a partir de l'endemà de la celebració del sorteig. Els guardons inferiors a 2.000 euros per dècim es poden cobrar exclusivament en alguns dels 10.869 punts de venda de la xarxa comercial de Loteries, a partir del 22 de desembre. Si els premis igualen o superen aquesta quantia, s'han de cobrar en les entitats financeres autoritzades.