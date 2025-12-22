Loteria
El 'Gordo', el 79.432, torna a passar de llarg de Tarragona
El premi ha caigut a les províncies de León i Madrid
El primer premi de la Loteria de Nadal, el Gordo, amb un premi d'4.000.000 euros a la sèrie, ha estat el 79.432. El número s'ha venut íntegrament a les províncies de León i Madrid. Concretament ha tocat a les poblacions de La Bañeza, Villablino, la Pola de Gordón i Madrid ciutat.
Cada dècim està agraciat amb un premi de 400.000 euros. Els Nens de San Ildefonso han tret el Gordo cap a les 10.44 hores, minuts després de la sortida de dos cinquens premis.
El sorteig de Nadal repartirà 2.772 milions d'euros en premis aquest dilluns, 70 més que fa un any. Enguany, l'emissió del sorteig puja a 3.960 milions, el 70% dels quals es repartiran en premis.