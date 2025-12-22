Loteries
Els nens de San Ildefonso canten dos cinquens premis gairebé seguits: El 25.412 i el 61.366
Estan premiats amb 60.000 euros la sèrie
A les 11.48 hores han sortit dos premis cinquens, pràcticament seguits. Es tracta del 25.412 i 61.366. El primer s'ha venut principalment a Màlaga, amb 137 sèries, i Madrid, amb 55. També s'han venut dues sèries i nou dècims a Almeria, una sèrie a Salamanca, Morón de la Frontera (Sevilla) i Saragossa; i un dècim a Maracena (Granada).
D'altra banda, el 61.366 ha distribuït una sèrie a Barcelona i a l'Hospitalet de Llobregat. La resta del premi s’ha repartit en altres municipis de l’Estat, principalment a Madrid, on s'han venut 188 sèries.