Loteria
Dos cinquens premis, 23112 i 60649, cauen dividits a gran part d'Espanya
Estan dotats amb 60.000 euros cada sèrie
El 23112, el primer cinquè premi de la rifa de Nadal, ha venut una sèrie a Barcelona, Sort i Porqueres. El premi està dotat amb 60.000 euros cada sèrie i suposa 300 euros per cada euro apostat. El premi s'ha cantat a les 10.34 hores i ha estat el tercer de la rifa de Nadal del 2025. El primer cinquè premi s'ha venut principalment a Andorra (Terol), amb 150 sèries; però també ha repartit 20 sèries a Saragossa, 10 a Granada i en 12 poblacions més.
60.649 ha sigut el segon cinquè premi i ha caigut en moltes zones d'Espanya. Roquetes de Mar (Almeria), Màlaga, Pontevedra, Les Palmes de Gran Canària, Vitòria (Àlaba), Gijón (Astúries), Almendralejo (Badajoz), Montgat (Barcelona), Viladecans (Barcelona), Santander (Cantàbria), Conca, Fraga (Osca), Madrid, Sant Sebastià Madrid, Sant Llorenç de l'Escorial (Madrid), Torremolinos (Màlaga), Ourense, Sanxenxo (Pontevedra), Illa d'Arousa (Pontevedra), Sevilla, Toledo, Saragossa, Plasència (Càceres), Llacuna de Duero (Valladolid), Cadis i Osca han estat els afortunats.