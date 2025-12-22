Loteries
El cinquè premi, 77.715, cau a molts pobles petits d'Espanya
Està dotat amb 60.000 euros cada sèrie
Els nens de San Ildefonso han repartit un nou cinquè premi, el 77.715. Aquest ha estat cantat a les 11.06 hores i ha estat molt repartit. Concretament, ha caigut a Aranda de Duero, Saragossa, Elda, El Escorial, Fisterra, Villanueva de la Serena, Madrid, Pamplona, Palma de Mallorca, Guadalajara, Aguilar del Campoo, Miajadas, Benidorm, Sa Carroca, Brihuega, San Sebastián, San Pedro del Pinatar, Alaquàs, Manises, Torrevieja, Orihuela, Albox, Las Cabañuelas, Gijón, Oviedo, Barcelona, El Prat de Llobregat, Càceres, Càdiz, Huelva, Benasque, Jamilena, Úbeda, Linares, Yaiza, Castillo del Romeral, Lugo, Mòstoles, Leganés, Torrequebrada, Màlaga i Arroyo de la Miel.