Loteria
Cau un dels primers quarts premis, el 78.477, premiat amb 200.000 euros la sèrie
Ha sortit en la segona taula del sorteig, quan faltaven pocs minuts per les 10 del matí
El 78.477 ha estat un dels primers quarts premis que ha sortit avui en el sorteig de la Loteria de Nadal. Els Nens de Sant Ildefonso l'han cantat en la segona taula del sorteig, quan faltaven pocs minuts per les 10 del matí. El premi, agraciat amb 200.000 euros la sèrie i 20.000 euros el dècim, ha caigut en diverses localitats.
Una part del premi s'ha venut a Badalona, Girona, Burgos i Vizcaya, però també a Getafe, a San Lorenzo del Escorial i molts altres punts del país.