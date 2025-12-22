Diari Més

Loteria

Cau un dels primers quarts premis, el 78.477, premiat amb 200.000 euros la sèrie

Ha sortit en la segona taula del sorteig, quan faltaven pocs minuts per les 10 del matí

78.477, un dels primers quarts premis, va sortir minuts abans de les 10 hores.

78.477, un dels primers quarts premis, va sortir minuts abans de les 10 hores.ACN

Redacció Redacció
Publicat per
RedaccióRedacció

Creat:

Actualitzat:

El 78.477 ha estat un dels primers quarts premis que ha sortit avui en el sorteig de la Loteria de Nadal. Els Nens de Sant Ildefonso l'han cantat en la segona taula del sorteig, quan faltaven pocs minuts per les 10 del matí. El premi, agraciat amb 200.000 euros la sèrie i 20.000 euros el dècim, ha caigut en diverses localitats. 

Una part del premi s'ha venut a Badalona, Girona, Burgos i Vizcaya, però també a Getafe, a San Lorenzo del Escorial i molts altres punts del país. 

tracking