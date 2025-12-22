Loteries
El 18.669, darrer cinquè premi de la rifa de Nadal, ven 160 sèries a Alcoi
El número ha repartit també sèries a Granada i a tres municipis de Múrcia, Alacant i València
El darrer cinquè premi de la rifa de Nadal del 2025, el 18.669, ha venut 160 sèries a Alcoi (Alacant). El premi està dotat amb 60.000 euros a la sèrie i 6.000 al dècim.
El número afortunat s'ha cantat a les 13.27 hores, només dos minuts després que el setè cinquè premi. A banda d'Alcoi, el premi ha repartit 25 sèries a Las Torres de Cotillas (Múrcia), set a Granada, cinc a San Vicente del Raspeig (Alacant) i cinc a Algemesí (València).