Laboral
Denuncien l'acomiadament d'una treballadora de la residència la Marinada de Reus per persecució sindical
Una desena de persones exigeixen la readmissió de l'empleada en una concentració als Serveis Territorials de Treball
CCOO denuncia l'acomiadament d'una treballadora i delegada sindical de la residència de persones amb discapacitat la Marinada, que pertany al grup Pere Mata de Reus, per persecució sindical. Una desena de persones s'han concentrat a les portes dels Serveis Territorials de Treball de Tarragona aquest dimecres per donar-li suport abans de la conciliació prèvia al judici.
Segons el sindicat, l'empleada es va aturar durant la seva jornada perquè patia migranya i l'empresa «al·lega que dormia». També diuen que li van registrar el mòbil personal sense cap motiu i que la van sancionar sense sou i feina des del 10 de setembre fins a l'acomiadament a mitjans d'octubre. Demanen la seva readmissió i lamenten que la plantilla del centre té «molta por».
El responsable del sector de la discapacitat de CCOO a Tarragona, José Manuel Benítez, ha assegurat que l'acomiadament de la treballadora és una «represàlia» per la feina desenvolupada com a delegada sindical i per les denúncies prèvies fetes pel comitè d'empresa abans que ella fos la representant sindical. «És una situació molt complicada, hem hagut de denunciar certes irregularitats davant d'Inspecció de Treball, de serveis socials, de sanitat per diversos motius», ha detallat. Segons ell, es tracta d'un acomiadament disciplinari «perquè l'empresa al·lega que la va trobar adormida a l'hora de la feina».
El sindicalista ha explicat que aquell dia l'empleada patia migranya i que es va «haver d'aturar durant un moment per veure si podia resoldre el dolor». «Però la direcció va aparèixer de sobte i la van trobar ajaguda damunt d'una taula», ha comentat. Benítez ha denunciat que li van registrar el telèfon mòbil «sense cap motiu». També ha dit que li van ordenar que marxés cap a casa sense donar-li l'opció d'explicar que es trobava malament i que no li van respectar les dotze hores de descans entre jornades perquè l'endemà la van convocar per comunicar-li la suspensió de feina i sou.
«Fins al 16 d'octubre no va sortir l'expedient contradictori i ja estava tot enllestit, al principi semblava que era sanció sense sou i feina, però a la primera carta enviada per l'empresa deia que només era una sanció sense feina i des d'aquell dia no va treballar més», ha assenyalat Benítez. Per això, des de CCOO demanen la seva readmissió i que s'aturi qualsevol procés de persecució sindical. «Ells fan la feina que els toca fer, si troben algun tipus d'irregularitat informen l'empresa i si aquesta no en fa cas, denuncien. Si pretenen aturar-nos d'aquesta manera no ho aconseguiran», ha manifestat.
Així mateix, el responsable del sector de la discapacitat de CCOO a Tarragona ha denunciat que els treballadors de la residència la Marinada tenen «molta por» per les possibles represàlies de la direcció. «El sector ja és molt precari, molt feminitzat, en unes condicions laborals paupèrrimes i, a sobre, tenen sobrecarregada de treball perquè l'empresa no compleix la normativa de serveis socials respecte a les ràtios», ha afirmat. De fet, ha subratllat que la plantilla assumeixen funcions que no els pertoquen. El judici per l'acomiadament està previst per a l'octubre de 2026.