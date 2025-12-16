Pesta Porcina
El Ministeri d’Agricultura confirma deu nous senglars morts per pesta porcina africana
El govern espanyol ha analitzat més de 200 cadàvers d’animals trobats morts a la zona afectada per la PPA
El Ministeri d’Agricultura ha confirmat aquest dimarts deu casos més de senglars morts per pesta porcina africana (PPA) dins del radi del primer focus detectat a la zona de Cerdanyola del Vallès. Amb aquests positius es confirma la presència de la malaltia en 26 animals silvestres des de l’inici del brot.
Segons ha detallat el govern espanyol en un comunicat, s’han analitzat més de 200 cadàvers d’animals trobats al medi natural o a carreteres i vies ferroviàries de la zona infectada que han resultat negatius. «Les administracions central i autonòmica recorden mantenir un alt nivell d’alerta, amb elevades mesures de bioseguretat tant a les explotacions com a les poblacions de senglars silvestres», ha ressaltat el ministeri.