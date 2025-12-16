PUBLICACIONS
Un any ple de saviesa rural i cultura popular
Ja està disponible el Calendari de l’Ermità 2026, que inclou informacions pràctiques, cultura popular i tradicions
Puntual, com cada final d’any, ja és al quiosc El Calendari de l’Ermità, una publicació que enguany celebra els 151 anys d’història mantenint-se fidel a la seva essència de publicació tradicional. Ho fa, com sempre, de la mà d’Edicions Morera, que un any més ha recopilat informació pràctica perquè el 2026 sigui un any productiu, lúdic i, essencialment, català. Així, el calendari incorpora seccions clàssiques com el Santoral català, revisat i actualitzat, Recomanacions per al conreu de l’hort i la plantació de flors i plantes aromàtiques, el Calendari de fruites i hortalisses de temporada, la Crònica Anual dels fets ocorreguts el darrer any i la Guia més completa de fires, mercats setmanals i festes majors.
Així mateix, el lector també hi trobarà els Centenaris que se celebraran el 2026, com ara els 100 anys de l’obertura al públic del Parc Güell, de l’estrena de la gespa del Camp Nou, del primer vol sobre el Pol Nord o de la inauguració de la Ruta 66. Com també és tradició, el Calendari de l’Ermità ofereix una sèrie d’articles signats per reconeguts especialistes en diferents àmbits, que en l’edició 2026 tracten temes relacionats amb els animals. D’aquesta manera, el meteoròleg Tomàs Molina explica de quina manera els animals poden preveure el temps; la veterinària Imma Puigcorbé parla sobre el benestar dels animals a pagès; l’historiador Jordi Viader rememora l’època en què hi havia vaqueries i lleteries a ciutat, i el popularíssim senyor Marcel·lí Virgili recupera una pila de dites i expressions curioses i divertides sobre bèsties i animals.
Finalment, l’historiador i arxiver dels caputxins fra Valentí Serra de Manresa parla de l’elaboració del formatge de pastor i les seves propietats nutricionals. A més, donant continuïtat a una novetat que es va incorporar ara fa tres anys, els lectors podran accedir als articles també en format àudio, amb les veus originals dels seus autors, a través d’un codi QR que es troba a dins del calendari. Finalment, el calendari també incorpora dites populars vinculades als mesos de l’any, a càrrec del lingüista i paremiòleg Víctor Pàmies, enguany també dedicades als animals, així com dibuixos i gravats d’època, recuperats de la gran tradició il·lustrativa catalana.
L’edició d’aquest any ve acompanyada també d’un petit calendari en color i la reproducció d’antigues felicitacions de Nadal col·leccionables. El
Textos bestials
Calendari de l’Ermità es ven a quioscs, llibreries i papereries de Catalunya, Andorra, Balears i la Catalunya Nord, i té un preu de 5.50 euros.