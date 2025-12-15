Loteria
El Gordo de la Loteria de Nadal acabarà en aquest número, segons l'IA
El resultat es basa en una anàlisi de les estadístiques històriques i patrons observats durant més de dos segles de sortejos
Cada cop més ciutadans utilitzen l'Intel·ligència Artificial (IA) per obtenir informació sobre quelcom que els preocupa o interessa. Enguany l'IA també tindrà un paper important en la Loteria de Nadal i és que molts usuaris no han dubtat en preguntar quin serà el número que aconseguirà el primer premi o les terminacions més probables per sortir premiades.
Amb una anàlisi que combina estadístiques històriques i patrons observats durant més de dos segles de sortejos, el ChatGPT proposa el número 30.485 com a primer premi del Gordo. Segons la seva anàlisi, el rang dels 30.000 a 40.000 ha estat històricament el més afortunat, acumulant la majoria dels premis principals. A més, la terminació en 85 destaca com una de les més repetides, havent estat agraciada en set ocasions des de 1812.
Tot i això, cal recordar que la Loteria de Nadal és, sobretot, un joc d'atzar i que tots els números tenen les mateixes probabilitats de guanyar, sense importar la seva història o característiques.