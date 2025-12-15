Diari Més

El Gordo de la Loteria de Nadal acabarà en aquest número, segons l'IA

El resultat es basa en una anàlisi de les estadístiques històriques i patrons observats durant més de dos segles de sortejos

Imatge del bombo amb els números del sorteig de la Loteria de Nadal.

Cada cop més ciutadans utilitzen l'Intel·ligència Artificial (IA) per obtenir informació sobre quelcom que els preocupa o interessa. Enguany l'IA també tindrà un paper important en la Loteria de Nadal i és que molts usuaris no han dubtat en preguntar quin serà el número que aconseguirà el primer premi o les terminacions més probables per sortir premiades.

Amb una anàlisi que combina estadístiques històriques i patrons observats durant més de dos segles de sortejos, el ChatGPT proposa el número 30.485 com a primer premi del Gordo. Segons la seva anàlisi, el rang dels 30.000 a 40.000 ha estat històricament el més afortunat, acumulant la majoria dels premis principals. A més, la terminació en 85 destaca com una de les més repetides, havent estat agraciada en set ocasions des de 1812.

Tot i això, cal recordar que la Loteria de Nadal és, sobretot, un joc d'atzar i que tots els números tenen les mateixes probabilitats de guanyar, sense importar la seva història o característiques.

