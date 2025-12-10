Societat
La mort de Robe Iniesta reobre records de la seva petjada a Tarragona: del 1993 al 2017
Les actuacions d’Extremoduro a Tarragona van deixar diverses anècdotes que encara es recorden
Robe Iniesta, fundador i veu d’Extremoduro, ha mort aquest dimecres als 63 anys, segons ha confirmat la seva agència. La notícia arriba després d’un període delicat de salut —el 2024 va patir un tromboembolisme pulmonar que va obligar a cancel·lar part de la seva gira— i deixa orfe un dels universos poètics més singulars del rock en castellà.
El pas de Robe per la demarcació de Tarragona no va ser freqüent, però sí intens. Les tres actuacions documentades que va protagonitzar aquí han donat fruit a anècdotes memorables.
Caos i espontaneïtat en els escenaris tarragonins
L’estiu del 1993, Extremoduro va actuar a Mora d’Ebre en el marc de la gira ¿Dónde están mis amigos?, una de les etapes més primerenques, irregulars i salvatges de la banda. No hi havia grans produccions, ni escenaris espectaculars, ni tan sols una estructura professional consolidada.
Segons cròniques de fans i webs d’arxiu, Robe va tenir faltes de memòria (“s'oblidava les lletres”), la banda va haver d’ajudar-lo, i ell mateix va llançar bromes i exabruptes al públic. La banda —“els Extre” d’aquella època, molt diferents de la formació més madura dels anys 2000— improvisava per mantenir la cançó viva mentre el cantant renegava, feia comentaris espontanis i connectava amb el públic des d’una autenticitat gairebé brutal.
Vint-i-un anys després, el grup tornava a trepitjar terres tarragonines, però en un context molt diferent. El 8 d’agost de 2014, en plena gira Para todos los públicos, el grup va actuar al Camp de Futbol Municipal de Salou, en un dels concerts centrals de les Nits Daurades. Prop de 6.000 persones van assistir a una actuació que va reunir públic de diverses generacions. Durant la tercera cançó, algú va llançar un objecte —recordat per alguns com un got o “cachi”— des del públic cap a l’escenari. La reacció de Robe va ser immediata i contundent: va aturar-se i, visiblement molest, va advertir que podia marxar “perquè ja havien cobrat”.
L’última visita va arribar el 2017 al Festival Internacional de Música de Cambrils, ja en la seva etapa en solitari. Aquest cop no hi va haver exabruptes ni tensió, sinó tot el contrari: un Robe més serè i profund, una nova versió més madura, introspectiva i centrada en l’expressió poètica del seu univers musical.
Comiat a una figura irrepetible
Les xarxes s’han omplert de missatges de comiat i agraïment. La seva oficina anunciarà els pròxims dies els detalls de l’homenatge a Plasència, mentre milers de seguidors recorden no només la seva música, sinó també nits com les de Mora, Salou i Cambrils, on Robe Iniesta va demostrar que cada concert podia convertir-se en història.