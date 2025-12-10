Societat
Mor Robe Iniesta als 63 anys, líder d’Extremoduro i icona del rock estatal
El cantant extremeny Robe Iniesta, líder del grup referent Extremoduro, ha mort aquest dimecres als 63 anys, segons ha confirmat la seva agència.
Roberto Iniesta, conegut com Robe i figura central del rock espanyol, ha mort aquest dimecres als 63 anys, segons ha comunicat la seva pròpia agència. El text, publicat al seu web oficial, lamenta “la nota de premsa més trista de la nostra vida” i descriu el músic com “l’últim gran humanista i literat contemporani de llengua hispana”, sense concretar la causa de la mort.
Nascut a Plasència el 1962, Robe va esdevenir una de les veus més influents i personals del panorama estatal com a fundador, vocalista i compositor d’Extremoduro, banda creada el 1987 i convertida amb els anys en un fenomen intergeneracional. Amb 11 discos d’estudi i obres tan celebrades com Agíla (1996), Yo, minoría absoluta (2002) o La ley innata (2008), el grup va construir un estil únic, poètic i visceral que ha marcat diverses generacions de seguidors.
Des del 2015, Robe va iniciar una etapa en solitari que també va rebre un ampli reconeixement per part de la crítica, amb àlbums com Lo que aletea en nuestras cabezas, Destrozares, Mayéutica o Se nos lleva el aire. L’any 2024 va haver de cancel·lar part de la gira Ni Santos ni Inocentes després de ser diagnosticat d’un tromboembolisme pulmonar que l’obligava a mantenir repòs absolut.
El seu pas per Tarragona: Salou, Cambrils i Mora d’Ebre.
A la demarcació de Tarragona deixa tres actuacions documentades que formen part de la memòria musical del territori. La primera va tenir lloc l’estiu del 1993 a Mora d’Ebre, durant la gira ¿Dónde están mis amigos?, en plena etapa inicial d’Extremoduro. Més endavant, l'any 2014, la banda va omplir el Camp de Futbol Municipal de Salou en el marc de les Nits Daurades, en un concert multitudinari que va reunir prop de 6.000 persones. I el 2017, Robe va tornar a la província ja en solitari per actuar al Festival Internacional de Música de Cambrils, en una actuació molt ben rebuda que mostrava la seva faceta més poètica i introspectiva.
La seva oficina ha anunciat que en els pròxims dies es farà públic el lloc exacte i l’horari de l’homenatge que se li dedicarà a Plasència. Mentrestant, el món de la música i milers de seguidors han omplert les xarxes amb missatges de condol i reconeixement a una figura que ha deixat una empremta profunda i inesborrable en la història del rock en castellà.