Salut
La grip es dispara a Catalunya: la incidència es multiplica per 2,5 i supera el pic de les tres temporades anteriors
Salut recomana tornar a utilitzar mascareta en centres sanitaris davant un nivell de transmissió “molt alt”.
Catalunya afronta un increment sobtat i molt notable de la grip. Segons dades del Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions (SIVIC), la incidència s’ha multiplicat per 2,5 en només una setmana, arribant als 418 casos per cada 100.000 habitants, una xifra que supera els pics de les tres temporades anteriors i situa el país en nivell molt alt de transmissió.
Entre l’1 i el 7 de desembre es van registrar 24.969 diagnòstics de grip a l’atenció primària, més del doble que la setmana anterior. El virus afecta especialment la població infantil i jove: 2.104 diagnòstics en infants de 0 a 4 anys, 6.175 en edats de 5 a 14 i gairebé 10.000 entre 15 i 44 anys. Tot i això, les persones grans continuen concentrant la majoria d’ingressos hospitalaris.
La grip A (H3N2), en la seva variant K, és la predominant, amb un 69% dels casos. Malgrat que presenta divergències respecte a algunes vacunes, els experts indiquen que no provoca malaltia més greu i que els vaccins continuen protegint contra les formes severes. Salut recomana l’ús de mascareta en centres sanitaris i sociosanitaris per reduir la transmissió, especialment entre col·lectius vulnerables.
Tensió creixent als hospitals
Els ingressos per grip continuen augmentant, mentre que els relacionats amb altres virus es mantenen estables. El 73% dels ingressos per grip i la totalitat dels casos de covid detectats aquesta setmana corresponen a persones majors de 60 anys. El 67% dels ingressos per VRS són nadons i infants de menys de quatre anys.
Metges de Catalunya i SATSE alerten que les urgències hospitalàries estan altament tensionades, amb un increment notable de casos que primer s’ha manifestat en infants i que ara ja comença a afectar adults. A l’Hospital del Mar, les treballadores denuncien xifres “inèdites”: 225 persones a urgències, 51 d’elles esperant més de 14 hores i un pacient amb una estada de 142 hores.
Vacunació: cobertura desigual
La cobertura vacunal contra la grip és del 66% entre els majors de 80 anys i del 52% entre les persones de 70 a 79. En infants de 6 mesos a 5 anys, la cobertura és del 38%. Pel que fa al VRS, la protecció supera el 89% entre els nadons. Amb una incidència global d’infeccions respiratòries agudes d’1.115 casos per cada 100.000 habitants, la grip es confirma com el virus clarament predominant aquest inici de desembre.