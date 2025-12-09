Societat
Els Agents Rurals blinden els passos de fauna per frenar els senglars infectats a Bellaterra
El cos assegura que, en termes generals, s'ha respectat la prohibició d'accedir als espais prohibits
Els Agents Rurals han intensificat aquesta setmana el bloqueig físic dels passos de fauna situats al voltant de la “zona zero” on han aparegut diversos senglars morts per pesta porcina africana. L’actuació es centra en un radi de fins a 10 quilòmetres al voltant de Bellaterra, amb especial vigilància dels corredors biològics que connecten Collserola amb el Parc de Sant Llorenç del Munt, per evitar que els animals infectats s’hi desplacin.
Des de l’inici de l’operatiu, es van instal·lar barreres i repel·lents per impedir el moviment dels senglars. Ara, el dispositiu ha reforçat el tancament d’aquests passos amb elements físics, mentre agents dels Mossos d’Esquadra vigilen el perímetre, sobretot durant la nit, quan hi ha més activitat d’aquests animals.
Amb l’ampliació del dispositiu, els efectius mobilitzats han passat de 400 a més de 1.000 agents, incloent-hi cossos provinents d’altres comunitats, com la UME, la Guàrdia Civil i els Agents Forestals de Madrid. Els equips treballen per terra i aire, tant amb patrulles a peu —moltes amb gossos especialitzats— com amb helicòpters i drons.
Segons la sotsinspectora Janet Puiggròs, fins ara la contenció és efectiva: “Fem tancaments ferms i, de moment, ho tenim contingut. No consta que els senglars hagin sortit del perímetre afectat”. També ha destacat el treball de captura i extracció d’animals malalts o morts, que es realitza seguint protocols estrictes de bioseguretat.
Els Agents Rurals valoren positivament el comportament de la ciutadania aquest cap de setmana, ja que s’ha respectat majoritàriament la prohibició d’accedir a l’entorn natural, una mesura clau per impedir que persones o animals domèstics traslladin rastres del virus fora de la zona de control.
Les restriccions d’accés continuaran vigents fins al 14 de desembre, mentre es manté l’objectiu prioritari: contenir el virus dins del radi actual i evitar que s’expandeixi cap a altres zones protegides del territori.