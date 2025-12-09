Sanitat
Un 35% del personal mèdic de Tarragona fa vaga i demana una sanitat pública amb millors condicions
Manifestants recorren el centre de Barcelona cridant contra l'esgotament professional i una sanitat "de qualitat"
El sindicat Metges de Catalunya xifra en un 45% el seguiment de la primera jornada d'una vaga per reclamar millores laborals i que continuarà aquest dimecres i el 14 i el 15 de gener. Centenars de metges han sortit aquest dimarts al centre de Barcelona en una manifestació que crida per a una sanitat “pública i de qualitat”, per a un conveni mèdic propi i contra la sobrecàrrega assistencial i l’esgotament professional, amb missatges com “Metge cansat, pacient maltractat” i “Tanta espera, ens desespera”. La manifestació ha començat davant la delegació del govern espanyol i té previst arribar a la plaça de Sant Jaume. Durant el recorregut, els metges han coincidit amb la protesta de taxistes, que tallen els carrils centrals de la Gran Via.
A nivell global, l'atenció primària, xifra el seguiment en el 54% i als hospitals, en el 33%. Per províncies, a Barcelona, el seguiment és del 53%; a Girona, del 39%; a Tarragona, del 35% i a Lleida, del 24%, segons el sindicat convocant.
A la capçalera de la manifestació, la pancarta busca la implicació de la ciutadania, amb el lema “A tu també t’afecta”, i a la primera línia, també s'hi pot veure una il·lustració que representa la consellera de Salut, Olga Pané, com un caganer, ja que la protesta té lloc quan falten pocs dies per les festes de Nadal.