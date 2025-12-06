Societat
Tarragona, una de les poques capitals on mai ha caigut “El Gordo”
Només tres capitals espanyoles continuen sense registrar un primer premi de la Loteria de Nadal
A les portes del tradicional sorteig del 22 de desembre, Tarragona torna a situar-se entre les capitals de província que encara no poden presumir d’haver vist caure mai “El Gordo” de la Loteria de Nadal. Malgrat la llarga trajectòria del sorteig i la participació constant dels veïns, la ciutat segueix sense estrenar-se amb el primer premi.
L’absència de “El Gordo” no és una singularitat exclusiva de Tarragona. Altres capitals com Àvila i Melilla es troben en la mateixa situació. La raó no respon a cap fenomen misteriós, sinó a una combinació de factors estadístics que influeixen en la distribució del premi. D’una banda, les capitals amb menys volum de dècims venuts acumulen menys probabilitats reals d’emportar-se el primer premi. En aquest sentit, Tarragona presenta un nivell de participació notable, però inferior al d’altres zones del país amb una tradició de compra més arrelada i una xarxa d’administracions més extensa. A això s’hi afegeix la dispersió de la sort dins la mateixa província: mentre que municipis com Reus, Salou o altres poblacions tarragonines sí que han estat premiats en diverses ocasions amb quantitats importants, el primer premi mai no ha recaigut directament a la capital.
Una expectativa que creix cada any
Tot i aquesta trajectòria, la il·lusió es manté intacta. Cada Nadal, les administracions de la ciutat registren cues constants i un augment progressiu de vendes durant els dies previs al sorteig. La tradició s’ha consolidat com un ritual col·lectiu on l’esperança pesa tant com el valor del premi.
Per a molts tarragonins, la possibilitat que “El Gordo” arribi finalment a la ciutat és més que un desig econòmic: seria una fita històrica i un motiu de celebració. La idea d’escoltar els nens de San Ildefonso cantar un número venut a Tarragona continua sent una imatge desitjada i encara pendent d’estrenar.
El 22 de desembre: cita amb la sort
Amb el sorteig a tocar, Tarragona encararà una nova oportunitat de capgirar les estadístiques. Sigui quin sigui el resultat, l’esperit nadalenc i l’esperança tornaran a ser protagonistes. I mentre la ciutat continuï comprant, la possibilitat que “El Gordo” hi faci parada continuarà oberta.