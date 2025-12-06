Diari Més

Tarragona, una de les poques capitals on mai ha caigut “El Gordo”

Només tres capitals espanyoles continuen sense registrar un primer premi de la Loteria de Nadal

La ciutat comparteix amb Àvila i Melilla la curiositat de no haver estat mai agraciada amb el Gordo.

Júlia Camprubí Díez

A les portes del tradicional sorteig del 22 de desembre, Tarragona torna a situar-se entre les capitals de província que encara no poden presumir d’haver vist caure mai “El Gordo” de la Loteria de Nadal. Malgrat la llarga trajectòria del sorteig i la participació constant dels veïns, la ciutat segueix sense estrenar-se amb el primer premi.

L’absència de “El Gordo” no és una singularitat exclusiva de Tarragona. Altres capitals com Àvila i Melilla es troben en la mateixa situació. La raó no respon a cap fenomen misteriós, sinó a una combinació de factors estadístics que influeixen en la distribució del premi. D’una banda, les capitals amb menys volum de dècims venuts acumulen menys probabilitats reals d’emportar-se el primer premi. En aquest sentit, Tarragona presenta un nivell de participació notable, però inferior al d’altres zones del país amb una tradició de compra més arrelada i una xarxa d’administracions més extensa. A això s’hi afegeix la dispersió de la sort dins la mateixa província: mentre que municipis com Reus, Salou o altres poblacions tarragonines sí que han estat premiats en diverses ocasions amb quantitats importants, el primer premi mai no ha recaigut directament a la capital.

Una expectativa que creix cada any

Tot i aquesta trajectòria, la il·lusió es manté intacta. Cada Nadal, les administracions de la ciutat registren cues constants i un augment progressiu de vendes durant els dies previs al sorteig. La tradició s’ha consolidat com un ritual col·lectiu on l’esperança pesa tant com el valor del premi.

Per a molts tarragonins, la possibilitat que “El Gordo” arribi finalment a la ciutat és més que un desig econòmic: seria una fita històrica i un motiu de celebració. La idea d’escoltar els nens de San Ildefonso cantar un número venut a Tarragona continua sent una imatge desitjada i encara pendent d’estrenar.

El 22 de desembre: cita amb la sort

Amb el sorteig a tocar, Tarragona encararà una nova oportunitat de capgirar les estadístiques. Sigui quin sigui el resultat, l’esperit nadalenc i l’esperança tornaran a ser protagonistes. I mentre la ciutat continuï comprant, la possibilitat que “El Gordo” hi faci parada continuarà oberta.

