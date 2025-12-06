Societat
Desenes de persones tallen l'N-340 a Amposta per denunciar l'abandonament de les Terres de l'Ebre
Pagesos, empresaris i afectats pels aiguats reclamen mesures per millorar la gestió de barrancs i incendis
Diversos tractors i camions han arribat al punt quilomètric de l'N-340 quan passaven pocs minuts de dos quarts de nou d'aquest dissabte al matí, moment en què s'ha tallat per primera vegada la nacional amb la participació de desenes de persones que s'esperaven per iniciar la protesta. Fins al migdia, han estat fent talls intermitents a la via durant uns quinze minuts per denunciar el malestar del sector agrari, ramader i empresarial ebrenc per les conseqüències i afectacions dels darrers aiguats i de l'incendi del Baix Ebre. "Tenim motius de sobres" per manifestar-nos, ha assegurat el president del Gremi de la Pagesia Catalana de les Terres de l'Ebre, Joan Regolf.
De fet, l'acció s'ha fet al punt on el camí de Lligallo de Lorente travessa la via per denunciar que el seu tancament provoca pèrdues econòmiques tant a pagesos com empresaris i a l'hora afecta els veïns que viuen en aquest entorn rural. "Han de fer molta volta per poder accedir a les seves propietats; han deixat el polígon amb una sola entrada, això és un risc per a la protecció dels treballadors i els serveis d'emergències", ha apuntat Regolf, que ha recordat que el parc de bombers es troba a pocs metres.
Comparteix parer Enrique Codorniu, un empresari d'aquest polígon industrial, el qual demana que es construeixi una rotonda per millorar-ne l'accés. "Creiem que és molt necessària per al benestar del polígon i per desenvolupar una miqueta més l'economia", ha asseverat. L'empresari ha lamentat la inacció de les administracions i la manca d'inversions al territori. "T'adones que en aquestes terres la inversió no és important, ens tenen abandonats, ens toca exigir molt", ha manifestat.
Exigeixen millores als barrancs
La situació dels barrancs i de les rieres de les comarques del Montsià i Baix Ebre és una altra de les preocupacions de les entitats convocants, les quals han reclamat mesures urgents per gestionar i netejar aquests espais. "És cert que s'estan netejant els punts més visuals dels barrancs, però quan vas cap a dins continuen bruts. Si torna a venir un aiguat, la gent que es va inundar, es tornarà a inundar", ha etzibat Regolf.
Des de la Plataforma d'Afectats pel Barranc de la Galera de Masdenverge, una de les entitats que s'han sumat a la mobilització, reclamen a l'ACA que rebaixi el nivell dels barrancs de Masdenverge. "El de la Galera, de Godall i el de Freginals s'uneixen al nostre terme, demanem que s'afonin més perquè hi ha un munt de grava, que no la poden treure", ha explicat Carlos Tomàs, membre de la plataforma. A més, ha lamentat que es "llencen" els diners amb els treballs de reparació de les destrosses. "A la pròxima barrancada, se'n tornarà a emportar les obres", ha denunciat.
Tomàs també ha assegurat que se senten menystinguts: "Som el cul de Catalunya, estem abandonats, però no només en la qüestió dels barrancs, sinó en focs, en l'agricultura, en els trens, en els hospitals", ha opinat. Per tot plegat, totes les entitats convocants han exigit a l'ACA que executi el pla Director de millores dels barrancs de les Terres de l’Ebre, així com poder revisar-lo abans de la seva execució.
Revisió del decret de l'incendi del Baix Ebre
Pel que fa als incendis i la gestió forestals, els convocants han demanat que es revisi el reial decret aprovat arran de l'incendi del Baix Ebre, ja que les explotacions del terme d'Aldover i Tivenys van quedar fora dels ajuts. Per això, reclamen que totes les finques agrícoles i ramaderes afectades hi puguin accedir. Finalment, també han recollit signatures per rebutjar el projecte de la MAT Escatrón la Secuita.
La protesta ha acabat amb un minut de silenci per la mort d'un ramader i amb la lectura d'un manifest. L'acció ha estat convocada per l'Associació d'Empresaris del polígon industrial Oriola, Revolta Pagesa, Plataforma Afectats pels Aiguats d'Amposta, Suport Terres de l'Ebre, Plataforma d'Afectats pel Barranc de la Galera de Masdenverge i l'Associació de Ramaders de la Serra del Montsià.