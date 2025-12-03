Política
Junts respon a Sánchez que manté el «trencament» amb el PSOE
Nogueras afirma que la situació no ha canviat després dels anuncis del president espanyol
«Som on érem». La portaveu de Junts a Madrid, Míriam Nogueras, ha respost el president espanyol, Pedro Sánchez, que el partit manté el «trencament» amb el PSOE. En una roda de premsa aquest dimecres des de la seu de Junts a Barcelona, Nogueras ha argumentat que la situació no ha canviat després dels anuncis d'ahir de Sánchez.
En aquesta línia, ha afegit que qui ha de prendre decisions ara és el PSOE i l'executiu espanyol: «Han bloquejat la legislatura amb els seus incompliments». Així, Junts manté la seva posició, i ha criticat que Sánchez anunciés ahir punts de l'acord que es podrien haver complert abans: «Es demostra que podien, però no volien». Tot i això, Nogueras ha admès que es tracta d'«assoliments importants».