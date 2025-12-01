Societat
Coneix quin és el teu estat mental: segons els experts, aquest és el gest que fas sense adonar-te’n
El llenguatge corporal pot revelar molt sobre la nostra manera de ser
El llenguatge corporal pot revelar molt més del que imaginem sobre la nostra manera de ser, i gestos aparentment senzills poden amagar un important pes psicològic. Segons assenyalen especialistes en comunicació no verbal, un d’aquests és caminar amb les mans entrellaçades darrere l’esquena, una postura discreta però plena de significat.
Els experts expliquen que aquest gest sol associar-se a moments d’introspecció i alta concentració. Adoptar aquesta posició ajuda moltes persones a ordenar idees, processar pensaments complexos i connectar millor amb les pròpies emocions.
Mantenir les mans fora del camp visual ajuda a reduir distraccions, cosa que afavoreix la claredat mental. D'aquesta manera, un gest tan simple com portar les mans enrere mentre caminem pot convertir-se en una poderosa eina per al pensament reflexiu i la calma interior. Al mateix temps, projecta davant dels altres una imatge de serenitat, seguretat i autocontrol.