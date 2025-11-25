Economia
Així es revaloritzaran les pensions el 2026 si es confirma la pujada de l’IPC
Les pensions contributives s’encariran segons la previsió de l’IPC, mentre que les no contributives mantindran el seu propi ritme d’augment
Les pensions contributives podrien incrementar-se un 2,7% a partir del gener del 2026, segons les últimes estimacions de la Fundació de les Caixes d’Estalvis (Funcas). L’organisme ha revisat a l’alça les previsions d’inflació i situa la mitjana del període desembre 2025 – novembre 2026 en aquest mateix percentatge, a l’espera de les dades oficials d’IPC de novembre, que es publicaran el 12 de desembre. Segons el model establert en l’última reforma del sistema, les pensions contributives s’actualitzen anualment per garantir el manteniment del poder adquisitiu, vinculant-se directament a la inflació mitjana.
Les pensions no contributives, en un trajecte diferent
En canvi, les pensions no contributives i l’Ingrés Mínim Vital no s’indexen a l’IPC. Aquests imports continuaran incrementant-se de manera gradual fins al 2027, quan hauran d’assolir el 75% del llindar de la pobresa per a una llar unipersonal, és a dir, uns 8.300 euros anuals, equivalens a 592 euros mensuals. Aquest procés representa un augment acumulat estimat del 22% entre 2024 i 2027, després que el gener del 2025 ja s’apliqués un increment del 9%.
Com quedarien les pensions contributives el 2026
Si es confirma l’augment del 2,7%, les principals prestacions contributives experimentaran una pujada notable. La pensió mitjana de jubilació s’enfilarà fins als 1.550,87 euros, mentre que la del Règim General arribarà als 1.713,75 euros. En el cas dels nous jubilats d’aquest mateix règim, la quantia mitjana serà de 1.828,88 euros, i la mitjana del conjunt del sistema per als nous pensionistes se situarà en 1.720,84 euros.
Els treballadors procedents de la Mineria del carbó percebran 2.987,54 euros mensuals en 14 pagues, i la pensió mitjana dels autònoms quedarà fixada en 1.038,91 euros. Pel que fa a la prestació per viudetat, aquesta assolirà els 961,99 euros mensuals.
Tramitació més àgil del que marca la llei
La Seguretat Social continua mantenint terminis de resolució molt per sota dels màxims legals. Al setembre del 2025, el temps mitjà per resoldre una pensió de jubilació va ser de 10,38 dies, i el de viudetat es va situar en 11,19 dies, lluny dels 90 dies que estableixen el RD 286/2003 i el RD 1192/2021.