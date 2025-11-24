Policial
La Policia Nacional publica la fotografia dels fugitius més buscats, entre ells un de Barcelona
Han comès delictes d'especial gravetat, com assassinats, agressions sexuals a menors o robatoris amb violència
La Policia Nacional ha demanat la col·laboració ciutadana per detenir els deu fugitius més buscats a Espanya, un dels quals de Barcelona. Són persones, amb diferents perfils delictius, reclamades per delictes d'especial gravetat, com assassinat, agressions sexuals a menors, tràfic de drogues, tràfic d'éssers humans o robatoris amb violència.
El fugitiu originari de Barcelona es diu Manuel Rodríguez López, té 63 anys i té múltiples requisitòries per robatoris amb violència, tinença il·lícita d'armes, lesions i trencament de condemna. Té una altura d'1,75 metres, és prim de complexió, cabells canosos, pell blanca i ulls marrons. «Se'l considera molt perillós», diu la policia.
La policia ha difós imatges reals i s'han afegit d'altres en què, mitjançant intel·ligència artificial, s'han recreat canvis que podrien haver recreat els fugitius per tal de modificar la seva aparença i evitar ser reconeguts. La policia demana a la ciutadania que si pot aportar alguna dada sobre aquestes persones ho digui a través del correu confidencial losmasbuscados@policia.es.
En cas que les informacions apuntin que aquestes persones es troben a l'estranger, la secció de localització de fugitius compta amb eines de cooperació internacional per emprendre accions per localitzar i detenir els fugitius.
A banda del fugitiu de Barcelona, la Policia Nacional busca també ciutadans de la Corunya, Algesires (Cadis), Puente Genil (Còrdova), Vilanova d'Arousa (Pontevedra), Ourense, Huelva, Romania i Sancti-Spíritus (Salamanca).
El 2024, la secció de localització de fugitius va participar en la detenció de 460 pròfugs de la justícia per reclamacions nacionals o internacionals.