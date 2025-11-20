Societat
Nous controls de la Guàrdia Civil per revisar les guanteres dels cotxes
La benemèrita augmenta la vigilància per verificar documentació i objectes obligatoris als vehicles
La Guàrdia Civil ha posat en marxa una campanya intensiva de controls a la xarxa viària que està sorprenent molts conductors, especialment per la revisió detallada del contingut de les guanteres dels vehicles. L’objectiu d’aquesta actuació és reforçar la seguretat a les carreteres i comprovar el compliment estricte de la normativa de trànsit.
Segons fonts del cos, aquesta nova estratègia ja s’està aplicant a diverses vies d’arreu de l’Estat i ha generat inquietud entre els usuaris, que s’exposen a sancions que poden anar dels 601 als 3.005 euros en els casos més greus. Les multes més elevades corresponen a irregularitats detectades durant la inspecció del vehicle que puguin comprometre la seguretat.
L’operatiu no es limita a la comprovació de la documentació obligatòria. Els agents estan posant el focus en diversos elements del vehicle que habitualment passen desapercebuts, però que, si no es troben en regla, poden comportar importants conseqüències econòmiques per als conductors.
Els agents estan centrant la seva atenció en tres punts clau durant les noves inspeccions intensives a vehicles. En primer lloc, els agents comproven la possible presència d’objectes prohibits o considerats perillosos dins del vehicle, com ara armes blanques, armes de foc sense llicència o altres elements susceptibles de comprometre la seguretat. Segons la Llei de Seguretat Ciutadana, aquestes infraccions poden comportar algunes de les sancions més elevades, amb multes que superen amb facilitat els 600 euros.
Un altre dels aspectes que es revisen és la disponibilitat de la balisa lluminosa V-16, que es convertirà en obligatòria a partir de gener de 2026. Els agents recorden que el dispositiu ha d’estar col·locat en un lloc de fàcil accés —preferentment a la guantera o en un compartiment proper— per poder ser utilitzat amb rapidesa en situacions d’emergència.
Finalment, es manté el control habitual de la documentació imprescindible per circular. El permís de conduir, el permís de circulació i la targeta de la ITV continuen sent elements crítics de verificació, i la manca o irregularitat en qualsevol d’aquests documents pot derivar en sancions econòmiques significatives.
Les sancions que oscil·len entre 601 i 3.005 euros varien segons la gravetat de les infraccions detectades, conforme a l’establert al Reglament General de Circulació i, especialment, en la Llei Orgànica de Protecció de la Seguretat Ciutadana quan es troben elements que comprometin la seguretat.
Actualment, la DGT permet portar la documentació en format digital a través de la seva aplicació oficial, encara que es continua recomanant disposar de la versió física per facilitar i agilitzar els controls rutinaris.