Societat
Com preparar el kit d’emergència que totes les llars haurien de tenir, segons el Govern
La Generalitat impulsa una campanya per fomentar l’autoprotecció i la corresponsabilitat ciutadana
El Govern de la Generalitat ha llançat una nova campanya per fomentar la cultura de l’autoprotecció de la població davant possibles situacions d’emergència, com apagades elèctriques prolongades, inundacions que puguin provocar aïllaments o confinaments inesperats. L’objectiu és que totes les llars disposin d’un kit d’emergència que permeti ser autosuficients durant almenys tres dies sense suport extern.
Què ha d’incloure el kit?
La consellera d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, va explicar aquest dilluns que el kit s’ha de preparar en una motxilla i guardar-la a prop de la porta de casa per poder-la agafar ràpidament si cal evacuar l’habitatge.
Els elements imprescindibles són:
- 1,5 litres d’aigua per persona i dia
- Aliments no peribles
- Medicació habitual i farmaciola bàsica
- Llanterna amb piles de recanvi
- Ràdio amb piles o de manovella
- Documents importants i diners en efectiu, dins d’una bossa estanca
En el cas de llars amb criatures, gent gran o persones amb necessitats especials, el Govern recorda que s’han d’incloure articles específics com bolquers, medicació concreta o aliments adaptats. També cal afegir el necessari per a les mascotes.
Una campanya per a una societat amb més riscos
Parlon va subratllar que la iniciativa “no busca generar alarmisme, sinó promoure la prevenció”, en un context marcat pel canvi climàtic i els fenòmens meteorològics extrems. La campanya, que es difondrà aquesta setmana als mitjans i a l’espai públic, vol contribuir a que la ciutadania passi “d’una actitud passiva a una d’activa” davant les emergències.
Es tacta d'una recomanació que s’alinea amb les directrius de la Unió Europea, que també aposta perquè cada llar tingui preparats kits d’autoprotecció.