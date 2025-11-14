Societat
L’Estat dona ajudes per formar-te com a transportista: cursos, seminaris i màsters
L’Estat ha aprovat 3,8 milions d’euros en ajudes per formar nous professionals del transport per carretera. Cursos, seminaris, tallers i fins i tot màsters estaran subvencionats al llarg del 2025
El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha anunciat una nova convocatòria d’ajudes que pot beneficiar centenars de persones que vulguin formar-se en el sector del transport per carretera. En total, l’Estat destina 3,8 milions d’euros per finançar cursos, tallers, seminaris i fins i tot màsters impartits al llarg del 2025.
Les subvencions, publicades avui al BOE, s’han concedit a 22 entitats formadores que impartiran 1.111 cursos agrupats en 194 accions formatives. Es tracta de la 18a edició d’aquest programa, pensat per augmentar la qualificació de professionals i futurs treballadors d’un sector clau però molt envellit i en plena transformació digital.
Els cursos inclouen idiomes, informàtica, conducció, gestió empresarial, normativa, qualitat, medi ambient o prevenció de riscos laborals, tant en format presencial com en línia. Les accions formatives les ofereixen associacions empresarials, sindicats i entitats sense ànim de lucre.
Objectiu: més professionals i més formació
Aquesta línia d’ajudes s’emmarca en l’estratègia del Ministeri per captar nous conductors i modernitzar el transport per carretera. De fet, aquesta mateixa setmana el Consell de Ministres ha aprovat una altra proposta: fins a 3.000 euros d’ajuda per obtenir els permisos professionals de camió i autobús.
El Govern també ha destinat recentment 9,6 milions a facilitar la retirada anticipada de transportistes de més de 63 anys o amb incapacitat permanent, amb 321 beneficiaris. L’objectiu és renovar el sector, protegir la salut dels professionals i reforçar la seguretat viària.