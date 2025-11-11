Societat
Confirmat: l'Estat t'ajuda a pagar el carnet de conduir de camió i autobús
La mesura forma part del Pla Reconduce per captar nous conductors professionals al transport per carretera
El Consell de Ministres ha aprovat un Reial decret que estableix subvencions de fins a 3.000 euros per persona per a l’obtenció dels permissos de conducció de les classes C i D, destinats a camions i autobusos. Les ajudes s’adrecen concretament a persones que tinguin o estiguin cursant el segon any del títol de Tècnic en Conducció de Vehicles de Transport per Carretera, o sigui titular del Certificat d’Aptitud Professional (CAP) per a la conducció de determinats vehicles destinats al transport per carretera.
Els beneficiaris podran matricular-se en autoescoles per obtenir el permis C o D, amb la possibilitat d’incloure també el permis B. Les subvencions cobreixen tant les taxes d’examen i d’expedició del permís com les despeses derivades de l’examen psicotècnic necessari.
El pressupost total destinat a aquestes ajudes és de 500.000 euros i seran compatibles amb altres subvencions existents per obtenir els permisos de conducció.
El termini per presentar sol·licituds serà de dos mesos des de l’entrada en vigor del Reial decret, i els beneficiaris disposaran d’un any per obtenir els permisos subvencionats, prorrogable sis mesos més per causes justificades. Les sol·licituds s’atendran per ordre de presentació, establint-se un criteri de prioritat: primer els titulars del títol de Tècnic en Conducció; després els que hagin cursat el primer any; i finalment, els titulars del CAP.
Pla Reconduce
Aquestes ajudes formen part del Pla Reconduce, impulsat pel Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible, amb l’objectiu de captar talent i nous conductors professionals per al transport de mercaderies i passatgers.
Segons dades de la Comissió Europea, la UE necessita mig milió de conductors professionals, i a Espanya s’estima la necessitat d’uns 30.000 conductors de camió i 4.700 d’autobús. Com a part del pla, el Ministeri ha llançat una campanya digital per donar visibilitat a la professió i les oportunitats laborals que ofereix.