Autoritzen la construcció de dues centrals fotovoltaiques a Riba-roja d'Ebre promogudes per la mateixa empresa
Els parcs solars tindran més de 9.000 plaques solars cadascun
La Generalitat ha autoritzat la construcció de dues centrals fotovoltaiques a Riba-roja d'Ebre (Ribera d'Ebre). Tot i que són dos projectes diferents, tots dos estan promoguts per la mateixa empresa, Blue Viking Samara SL, amb domicili social a Alacant. La primera duu per nom Planta solar fotovoltaica Riba-roja amb 9.632 panells solars i una potència de 4,95 MW.
A més d'una línia d'alta tensió d'evacuació soterrada de 1218,6 m. La segona s'anomena Planta solar fotovoltaica Les Planetes i comptarà amb 9.408 plaques solars també amb una potència de 4,95 MW. En aquest cas, la línia d'evacuació serà de 590 m soterrats.
Durant el tràmit d'informació pública el GEPEC-EdC i el grup municipal Riba-roja Reviu van presentar al·legacions de caràcter ambiental, urbanístic, paisatgístic i socioeconòmic, principalment. Tot i que la Generalitat va demanar els informes preceptius a l'Ajuntament de Riba-roja d'Ebre i el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, aquestes dues administracions no s'han pronunciat.