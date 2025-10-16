Economia
El Banc Sabadell s'imposa i l'opa del BBVA fracassa després d'aconseguir només un 25% d'acceptacions
L'entitat basca no assoleix el mínim necessari i l'opa queda sense efecte
El Banc Sabadell s'ha imposat i l'opa del BBVA ha fracassat després d'aconseguir només un 25% d'acceptacions, segons han confirmat totes dues entitats aquest dijous al vespre en una comunicació a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). D'acord amb les informacions publicades a la CNMV, l'oferta ha estat acceptada per un 25,33% de les accions i del capital social, i un 25,47% dels drets a vot -considerant aquí que l'autocartera del Sabadell. Al no aconseguir el mínim necessari d'un 30%, l'oferta automàticament decau i queda sense efecte.
El BBVA podia plantejar una segona oferta només si aconseguia entre un 30 i un 50% del capital del Sabadell.
Els més de 200.000 accionistes del Banc Sabadell han tingut un mes per bescanviar els seus títols. L'oferta plantejada era d'una acció ordinària de nova emissió del banc per cada 4,8376 accions del Sabadell. El BBVA va millorar a finals de setembre les condicions inicials, que era d'una acció ordinària del BBVA i 0,70 euros en efectiu per cada 5,5483 accions del Sabadell
D’aquesta manera, es tanca el capítol final d’una opa que s’ha allargat més de 17 mesos. En aquest període el Sabadell ha traslladat la seva seu de nou a Catalunya i s'ha venut la filial britànica, TSB, moviment avalat amb un 99,6% dels vots.
L'operació de concentració bancària hauria pogut provocar la pèrdua d'entre 7.000 i 10.500 llocs de feina, dels quals entre 2.400 i 3.200 serien a Catalunya, segons havien avisat els sindicats. En oficines, se'n podrien tancar entre 589 i 883 a l'Estat i unes 200 a Catalunya.
Més enllà dels números, l'opa ha despertat el rebuig de bona part dels agents socials, econòmics i polítics a l'Estat. A més, l'oferta estava condicionada pel govern espanyol, que va imposar que els dos bancs havien de mantenir la personalitat jurídica, patrimoni i autonomia de gestió durant almenys tres anys, ampliables a dos més.
El regulador ha revelat el resultat de l’operació un dia abans de l’anunciat. L’única xifra oficial que es coneixia fins ara és que només un 2,8% dels clients del Sabadell amb accions al banc havien anat a l'opa.
En les últimes setmanes s’ha intensificat la campanya i els directius dels dos bancs han assegurat que triomfarien en aquesta operació. Els màxims dirigents del BBVA han afirmat repetidament que superarien el 50% d’adhesió mentre que per part del Sabadell es mantenia que era difícil que se superés el 30%.